Путин на медиафоруме ОНФ поручил увеличить квоты в вузах для подготовки специалистов для села

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» поручил правительству заняться вопросом увеличения квоты мест в высших учебных заведениях для подготовки специалистов для села.

«Вопрос простой – расширить количество этих мест в вузах для того, чтобы люди целевым образом готовились для села. Это вопрос к правительству, чтобы просто обеспечить источник финансирования и увеличить финансирование для этих целей. Такое поручение будет правительству дано», – передает слова Путина ТАСС.

Президент назвал это решаемым вопросом, на который нужны не очень большие деньги. По мнению президента, это нужно с учетом непростой ситуации со здравоохранением на селе – там продолжительность жизни ниже, уровень смертности выше, чем в городах.

Путин выразил уверенность, что министр здравоохранения Вероника Скворцова поддержит такую инициативу, а финансово-экономический блок правительства проработает этот вопрос.

Президент напомнил, что механизм поддержки медицинских специалистов на селе уже создан – это программы «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер».

Путин также пообещал, что будет рассмотрена возможность введения распределения на работу выпускников-бюджетников вузов.

«Давайте подумаем, пообсуждаем с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе», – сказал он.

По его словам, он чувствует положительный эффект от расширения программы «Сельский доктор», однако нужно обратить внимание руководителям регионов на жилье.

«Руководители регионов должны в свои программы развития, в свой бюджет обязательно включать жилье для тех, кто приезжает на работу», – указал президент. Это правило, заметил Путин, распространяется и на учителей.

Также на форуме ОНФ Путин оценил работу фельдшерской системы России.