Путин призвал спрашивать с чиновников как с «владельцев средств повышенной опасности»

Спрос с чиновников за нарушения должен быть особый – такой же, как «с владельца средства повышенной опасности», заявил президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость».

«Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос. Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Также как у владельца средства повышенной опасности – машины – если ДТП происходит, на нем больше ответственности», – передает слова Путина ТАСС.

В феврале Путин в послании отмечал, что чиновникам, считающим, что заданная планка в работе чересчур высока, лучше уйти.