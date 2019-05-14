Медиафорум ОНФ открылся в Сочи

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» ОНФ начал работу в Сочи во вторник, 14 мая, и продлится до 16 мая.

Участниками медиафорума станут более 500 человек: лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и «Аэропортам – имена великих соотечественников», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ, сообщается на сайте ОНФ.

«Медиафорум ОНФ – 2019 продолжает традицию безбарьерного откровенного диалога власти и журналистского сообщества. Работающая над мероприятием команда приготовила ряд решений, позволяющих обсудить реализацию национальных проектов, острые вопросы, волнующие российское общество и журналистов, в новом формате, с участием экспертного сообщества ОНФ», – заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На вторник запланирована церемония открытия, а также начнет свою работу выставка, посвященная проектам Народного фронта. У зрителей будет возможность не только узнать о деятельности общественников, но и почувствовать себя, к примеру, настоящими дорожными инспекторами и борцами с коррупцией. Для любителей интересных фотоснимков установлен трон, как в сериале «Игра престолов», только сделанный из вторсырья. Кроме того, на площадке медиафорума будет работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов Народного фронта, эксперты которого презентуют обновленный юридический справочник журналиста.

В среду начнут работать различные секции. Так, участники медиафорума обсудят принятые недавно законы об оскорблении госсимволов и публикации недостоверной информации. Кроме того, спикеры поднимут проблемы печатных и интернет-СМИ, а также вопросы развития новых медиа и цифровизации России. Кроме того, пройдет и встреча журналистов с сопредседателями Центрального штаба ОНФ. Представители Народного фронта презентуют проекты «За права заемщиков», «За честные закупки», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Село. Территория развития», «Служба занятости 2.0», Центр мониторинга благоустройства городской среды, «Равные возможности – детям», «Регион заботы», а также площадку «Молодежка ОНФ».

В конце дня состоится товарищеский матч команды «Уличный красава» и футбольного клуба «Сочи». Состав молодежной команды сформирован из числа финалистов турнира «Уличный красава – 2018», наставником станет самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу Валерий Газзаев.

Центральным событием третьего дня медиафорума ОНФ станет пленарное заседание, после которого пройдет торжественное награждение лауреатов двух конкурсов журналистских работ.