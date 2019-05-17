В Кремле призвали не критиковать власти Екатеринбурга из-за ситуации с храмом

То, что опрос о строительстве храма в Екатеринбурге будет проведен лишь после предложения президента Владимира Путина, не говорит о некомпетентности или неэффективности местных властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями города до заявления президента. Президент более четко сформулировал, а региональные власти прислушались к мнению главы государства», – заявил Песков.

По его словам, «говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, … было бы неверно», передает ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что президент не вмешивался в этот процесс, он лишь ответил на вопрос журналиста на медиафоруме Общероссийского народного форума в Сочи. Представитель Кремля также отметил, что форму, в которой будет изучено мнение местных жителей – опрос или референдум, должны определить местные власти, это не прерогатива Кремля.

В начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что в этой ситуации нужно учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. После этого строительство храма приостановили.

Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта, а также о том, какие политические выводы можно сделать из истории в Екатеринбурге.