Предложен ответ на санкции США против чеченского спецназа

«В данной ситуации у России остается только один выход – поступать также, как действуют наши партнеры и союзники. Например, Иран», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, говоря о возможных ответных мерах России на санкции против чеченского отряда спецназа «Терек» со стороны США.

«Даже приезд госсекретаря США Майкла Помпео на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным не дал никакой надежды на изменения в российско-американских отношениях. И распространение санкций на руководителя российского антитеррористического подразделения Абузайда Висмурадова (командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» – прим. газеты ВЗГЛЯД) показывает, что США будут продолжать санкционное давление по всем азимутам», – сказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

По его мнению, в данной ситуации у России остается только один выход – поступать также, как действуют ее партнеры и союзники, например, Иран.

«После наложения санкций на «Корпус стражей исламской революции» президент Ирана Хасан Рухани в виде ответных мер ввел аналогичные санкции в отношении Восточного командования вооруженных сил США, в компетенцию которого входит деятельность на Ближнем Востоке. Под эти санкции подпали также все страны, которые сотрудничают в регионе с этим командованием», – отметил сенатор.

«Россия – геополитический игрок, и нам нужно распространить аналогичные санкции на все спецподразделения США. И на всех тех, кто с ними так или иначе связан. Я думаю, что это будет адекватная реакция на продолжение санкционного давления на Россию со стороны США, – заключил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские санкции убедительным свидетельством того, что в большой Америке боятся маленькой республики.

Позже в посольстве России в США заявили, что новые американские санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают страх Вашингтона перед способностями отряда, либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.