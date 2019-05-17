В России заметили страх США перед чеченским спецназом

В посольстве России в США считают, что новые американские санкции в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают страх Вашингтона перед способностями отряда, либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В посольстве подчеркнули, что новые американские санкции «представляют собой попытку навязать односторонние меры принуждения, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения стран между собой», передает ТАСС.

«Санкции США в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают либо намерение осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед способностью (этого отряда) действовать в Арктике» , – говорится в заявлении дипломатической миссии.

«Кроме того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным настроем недавних переговоров России и США в Сочи», – отмечается в документе.

В посольстве пообещали, что Россия примет ответные меры на действия США.

«За этими шагами последуют ответные меры. Когда мы отвечали подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе», – подчеркивает посольство.

Напомним, в четверг США внесли в санкционный список чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, среди которых командир отряда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские санкции убедительным свидетельством того, что в большой Америке боятся маленькой республики.

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