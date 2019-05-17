В России впервые за 45 лет создается новый патрон для снайперского оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) работает над созданием нового патрона в калибре .338 Lapua Magnum, сообщил генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

«Сейчас, например, мы делаем новый патрон .338 Lapua Magnum (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, сейчас используется также охотниками и стрелками-спортсменами – прим. ВЗГЛЯД), чего фактически у нас в стране не было с 1974 года, так как конкретной задачи по созданию новых патронов не ставилось», – приводит его слова РИА «Новости».

Баков отметил, что для выполнения этой задачи необходимо создать оборудование для производства, создать пороха, капсюли и так далее.

«Кроме того, есть задача поработать с патроном 7,62х39 мм. Посмотрим, как можно его улучшить», – добавил он.

1 марта сообщалось, что в России создали новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 миллиметра.

Сообщалось также, что Вооруженные силы России не рассматривают отказ от патронов калибра 5,45 миллиметра.