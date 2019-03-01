В России созданы новые зажигательные патроны

Новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 миллиметров создан в России, сообщил главный конструктор боевой экипировки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Игорь Некрасов.

Некрасов сообщил о завершении опытно-конструкторской работы «Аверс», направленной на создание новых патронов калибра 12,7 миллиметров, обладающих свойством зажжения тяжелых видов топлива. «Созданы бронебойно-зажигательный патрон и зажигательный», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что до момента создания этих боеприпасов в Вооруженных силах существовали патроны, которые могли зажигать только бензиновое топливо, сейчас есть патрон, который зажигает дизельное топливо.

Кроме того, в рамках опытно-конструкторской работы «Ратник» созданы два новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и кучности.

Некрасов также сообщил, что гражданская версия новейшего российского пистолета «Удав» может появиться в 2020 году.

Ранее источник сообщал, что Вооруженные силы России не рассматривают отказ от патронов калибра 5,45 мм. О такой возможности сообщали СМИ.