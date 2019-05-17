В Японии примут резолюцию из-за предложения депутата «отвоевать» Курилы

Законодательная ассамблея города Немуро на острове Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о «войне» для возвращения «северных территорий», как в Токио называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Текст резолюции партии обсудят в понедельник, а 30 мая, как ожидается, она поступит на рассмотрение депутатов, передает РИА «Новости».

Председатель законодательной ассамблеи, которого цитирует агентство Киодо, сказал, что «высказывания Маруямы являются абсолютно недопустимыми, и мы как представители жителей города Немуро решили выразить свой протест».

Напомним, депутат от партии «Ниппон Исин-но Кай» (Ассоциация обновления Японии) Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно?», «неужели ничего, кроме войны не остается?», «вы «за» или «против» того, чтобы вернуть острова путем войны?». Впоследствии депутат признался, что был слегка пьян и отказался от своих слов.

Однако было уже поздно. С раннего утра японские СМИ обрушились на него с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что эти высказывания не имеют ничего общего с позицией Японии. Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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