В Японии примут резолюцию из-за предложения депутата «отвоевать» Курилы

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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Детский «Голос» продемонстрировал мощь гражданского протеста России

Кто бы ни стоял за фальсификациями в пользу Микеллы, сама она к этому непричастна Фото: The Voice Kids Russia/Youtube
Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети» было сфальсифицировано. Первый канал отменил итоги конкурса, и скандал, ставший поистине национальным, теперь будет оформлен в виде другого шоу – шоу о восстановленной справедливости. Остается понять, почему российские зрители не смогли смириться с «победой» Микеллы Абрамовой. Подробности...
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Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом

Почти 50% украинцев считают: вопрос о статусе Донбасса надо вынести на референдумФото: Валерий Матыцин/ТАСС
К инаугурации Зеленского социологи фактически передали ему «челобитную» от украинцев. Более половины опрошенных – за прямой диалог президента Украины с лидерами ДНР и ЛНР, две трети – за компромисс в Донбассе, подавляющее большинство – за переговоры с Москвой. Как надо расценивать такой результат? И можно ли ожидать, что Зеленский выполнит наказ еще до осенних выборов в Раду?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

Глеб Простаков, журналист
В ближайшее время на Украине развернется серьезная битва за влияние на президента Зеленского, в которой схлестнутся американские демократы и местные элиты с одной стороны, и администрация Дональда Трампа – с другой. Будет жарко. Подробности...

«Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

Андрей Бабицкий, журналист
Владимиру Познеру стоило бы знать, что «народ-богоносец» – это совсем не плохо. Это не народ, который спесиво указывает другим, как надо жить. Он просто несет Бога в собственном сердце. Подробности...
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Иммунитет против «хорового сноса заборов»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Люди могут спорить и активно протестовать против строительства храмов, памятников Сталину или пенсионной реформы. Однако вся эта общественно-политическая жизнь стоит на железобетонном основании – все должно быть по закону. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            В Японии примут резолюцию из-за предложения депутата «отвоевать» Курилы

            17 мая 2019, 08:21

            Текст: Алина Назарова

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            Законодательная ассамблея города Немуро на острове Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о «войне» для возвращения «северных территорий», как в Токио называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

            Текст резолюции партии обсудят в понедельник, а 30 мая, как ожидается, она поступит на рассмотрение депутатов, передает РИА «Новости».

            Председатель законодательной ассамблеи, которого цитирует агентство Киодо, сказал, что «высказывания Маруямы являются абсолютно недопустимыми, и мы как представители жителей города Немуро решили выразить свой протест».

            Напомним, депутат от партии «Ниппон Исин-но Кай» (Ассоциация обновления Японии) Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно?», «неужели ничего, кроме войны не остается?», «вы «за» или «против» того, чтобы вернуть острова путем войны?». Впоследствии депутат признался, что был слегка пьян и отказался от своих слов.

            Однако было уже поздно. С раннего утра японские СМИ обрушились на него с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что эти высказывания не имеют ничего общего с позицией Японии. Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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