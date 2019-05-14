Японский депутат поплатился за пьяное предложение «отвоевать» Курилы

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил «отвоевать» Курилы, подал заявление о выходе из партии «Иссин но кай», от него требуют отказаться и от депутатского портфеля, сообщают информационные агентства.

Маруяма на выходных посетил Кунашир вместе с бывшими японскими жителями южных Курильских островов. Депутат спросил у них: «Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?». Ему ответили, что не стоит говорить о «войне» и что «война не нужна». Однако Маруяма продолжил утверждать, что «без военных действий» Япония не получит Курилы.

Отмечается, что свое предложение депутат высказал за ужином, причем находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Маруяма уже извинился за свои слова, но председатель партии Итиро Мацуи заявил, что депутат должен уйти в отставку. По словам Мацуи, «это не та проблема, которую можно решить простым выходом из партии», передает РИА «Новости».

Слова Маруямы осудил и кабмин Японии, подчеркнув, что вопрос Курильских островов имеет только дипломатическое решение.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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