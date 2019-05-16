В Москве задержали спонсора ИГ

В Москве задержали 26-летнего россиянина, отправившего террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в России) 50 млн рублей, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и Следственном комитете.

Задержанный Георгий Гуев является уроженцем Северной Осетии, пояснили в ЦОС, передает ТАСС.

«По данным следствия, в период с января 2015 года по май 2019 года подозреваемый, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство*», а также для основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский (объявлен в розыск за терроризм)», – добавили в Следственном комитете.

Деньги отправлялись лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе ИГ*, общая сумма переводов достигла порядка 50 млн рублей, уточнили в СК.

Собранные средства были обналичены за границей и использовались для подготовки и свершения террористических преступлений, указали в ФСБ.

У задержанного в квартире нашли множество банковских карт, мобильных телефонов с инструкциями от ИГ, экстремистская литература и атрибутика.

Также следователи получили данные о движении денег по банковским счетам фигурантов уголовного дела.

«Исследуются контакты задержанного с участниками международной террористической организации, проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах», – добавили в СК.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»).

Отмечается, что вычислить подозреваемого удалось совместными действиями ФСБ, СК МВД и Росфинмониторинга.

Ранее в четверг сообщалось, что в Твери были задержаны трое граждан одной из Центрально-Азиатских республик, занимавшихся финансированием ИГ.