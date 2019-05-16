За финансирование ИГ задержаны трое мужчин в Твери

В Твери задержали троих мужчин, подозреваемых в финансировании террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), сообщает управление ФСБ региона.

«Управлением ФСБ по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из Центрально-Азиатских республик... Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ*», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Всего было задержано три человека, операция проводилась при взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки, продолжается», – заключило ведомство.