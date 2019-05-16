Дуров заявил о сотрудничестве WhatsApp с ФБР

Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью данных пользователей, предположив, что мессенджер специально создает уязвимости в приложении, чтобы ФБР могло получать скрытые данные.

«Мир, кажется, шокирован новостью о том, что WhatsApp превращает любой телефон в шпионское ПО. Все данные на вашем телефоне, включая фотографии, электронные письма и тексты, становятся доступны злоумышленникам только потому, что у вас установлен WhatsApp. Меня эта новость не удивила. В прошлом году WhatsApp признал, что у них уже была похожая проблема – всего одного видеозвонка через WhatsApp было достаточно, чтобы хакеры получили доступ ко всем данным на вашем телефоне», написал Дуров в своей колонке.

По его словам, «каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая». При этом Дуров считает, что «все эти проблемы безопасности удобно подходят для наблюдения, выглядят и работают как бэкдоры (специально встроенный дефект алгоритма)».

Дуров заметил, что WhatsApp не только не публикует исходный код приложения, как делают многие разработчики, в том числе Telegram, но и «запутывает» файлы сервиса, чтобы независимые исследователи не могли выявить наличие бэкдоров. Он предположил, что WhatsApp и его материнская компания Facebook могут оставлять в коде эти уязвимости по требованию американских спецслужб.

Появление в мессенджере технологий сквозного шифрования Павел Дуров назвал маркетинговой уловкой, напомнив, что одновременно с появлением этой функции WhatsApp предложил пользователям делать резервные копии переписок в «облаке», при этом в облачном хранилище сообщения уже не были защищены.

«Я понимаю, что органы безопасности оправдывают попытки закулисных действий антитеррористическими усилиями. Проблема в том, что такие бэкдоры могут также использоваться преступниками и авторитарными правительствами», – написал Дуров.

По его словам, разработка Telegram в 2012 году началась именно из-за того, что WhatsApp не отвечал требованиям безопасности. «За шесть лет мы не раскрыли ни байта информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство», – добавил он.

Ранее стало известно, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей WhatsApp шпионские программы с помощью звонков. Как сообщала газета Financial Times, распространителем шпионского ПО стала израильская компания NSO Group. Она известна тем, что разработала программу Pegasus, которая дает доступ к электронной почте и собирает информацию о местоположении пользователей. В WhatsApp подтвердили данные о хакерской атаке.