Голосовые звонки WhatsApp использовались для установки программ-шпионов

Злоумышленники внедрили израильские шпионские программы на телефоны благодаря уязвимости приложения WhatsApp, пишет газета Financial Times со ссылкой на компанию и распространителя шпионского программного обеспечения.

WhatsApp обнаружила, что злоумышленники устанавливали вредоносное программное обеспечение на iPhone и Android с помощью звонков на них через приложение, сообщает РИА «Новости».

Распространитель шпионского ПО рассказал, что вредоносный код, разработанный израильской компанией NSO Group, мог передаваться, даже если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журнала вызовов.

Как отметил источник, знакомый с проблемой, WhatsApp находится на начальной стадии собственного расследования с целью оценки количества телефонов, пострадавших от этого метода.

«У этой атаки обнаружены признаки частной компании, которая известна сотрудничеством с правительствами в области поставки шпионского ПО, которое берет на себя функции операционных систем мобильных телефонов. Мы связались с рядом правозащитных организаций с тем, чтобы поделиться информацией и работать над уведомлением гражданского общества», – цитирует агентство компанию.

Также уточняется, что на прошлой неделе WhatsApp сообщил о проблеме минюсту США.

Приложением WhatsApp пользуются 1,5 млрд человек по всему миру.

Ранее сообщалось, что в работе WhatsApp произошел серьезный сбой.