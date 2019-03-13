Серьезные сбои начались в работе WhatsApp

В ряде стран мира наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp, они начались спустя час после сбоев в работе Facebook и Instagram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Проблемы с сервисом начались в 19.58 мск. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Нидерландов, Бельгии, Германии, Испании, а также в странах Латинской Америки – в Бразилии, Аргентине и Перу, следует из данных Downdetector.

В России жалобы на проблемы в работе приложения минимальны.

У 52% пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений, у 37% - с соединением.

Около 19.00 по московскому времени по всему миру начались сбои в работе Facebook и Instagram.