По всему миру произошли сбои в работе Facebook и Instagram

В ряде стран мира наблюдаются сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11.56 по времени Восточного побережья США (18.56 мск)», – приводит ТАСС сообщение сервиса.

Спустя пять минут начались серьезные неполадки в работе Instagram.

Согласно данным портала Downdetector, больше всего проблем в работе Instagram испытывают в США, а также в Великобритании, Нидерландах, Италии, Испании и в России. Отмечают проблемы пользователи Латинской Америки и ряда стран Азии.

Что касается Facebook, то проблемы отмечают в США, в странах центральной и восточной Европы, в Мексике, Бразилии, Аргентине.

В пресс-службе Facebook отмечают, что специалисты работают над устранением сбоя в приложениях всего семейства Facebook.

Facebook владеет одноименной социальной сетью и сервисом Instagram.