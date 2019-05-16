В России разрабатывают введение дополнительного выходного

Минтруд рассматривает предложение о новом оплачиваемом выходном дне, который будет предназначаться для диспансеризации, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с поручением правительства РФ Минтруд совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами прорабатывает этот вопрос», – пояснили в министерстве, передает ТАСС.

Срок исполнения поручения завершается 20 июня, но конкретных предложений от представителей работодателей не поступало, отметили в пресс-службе.

Новые правила диспансеризации в России вступили в силу 6 мая, согласно новым нормам, меняется периодичность прохождения осмотров и дополнительные методы обследования граждан.