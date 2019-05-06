Новые правила диспансеризации вступили в силу в России

В России вступили в силу новые правила диспансеризации, которые устанавливают периодичность прохождения осмотров и дополнительные методы обследования.

Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей в возрасте 18-39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно, сообщает «Российская газета».

Кроме того, людям старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Как и прежде диспансеризация остается бесплатным и добровольным медосмотром.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал об изменениях в программе госгарантий бесплатной медпомощи в России.