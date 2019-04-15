Медведев рассказал об изменениях в программе госгарантий бесплатной медпомощи в России

Взгляд
15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:41  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Что значат для России политические перемены в Финляндии

Финляндия ищет новый политический маршрутФото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС
Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Турция пообещала не интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО
            Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничествоЕС утвердил поправки к Газовой директиве по морским газопроводамНазваны главные проблемы в модернизации ключевого для ЧФ РФ заводаЗеленский обратился к «ставшему шоуменом» президенту Украины
            Солдата НАТО задержали в Вильнюсе за разбойВодитель каршеринга устроил смертельное ДТП во время погони в МосквеЛукашенко сказал, как его называет ЭрдоганВенесуэла не перечислила мартовский платеж по долгу перед Россией
            Пригожин объяснил, как Пугачева стала примадоннойВ Кремле прокомментировали идею освободить малоимущих от НДФЛГрузинский священник сорвал концерт Гребенщикова (видео)Саакашвили высказался о «колониальных подходах Запада» к Украине и Грузии

            Главная тема


            Что значат для России политические перемены в Финляндии

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            «пять детей минимум»


            В РПЦ объяснили, почему «настоящие мужики» остались только в спецназе

            юбилей певицы


            Опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

            Видео

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            миссия невыполнима


            Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России

            тяжелая утрата


            Ветеран спецназа ГРУ рассказал о значении системы рукопашного боя умершего Кадочникова

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Президент Украины


            Стало известно презрительное прозвище Петра Порошенко в Верховной раде

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?

            Медведев рассказал об изменениях в программе госгарантий бесплатной медпомощи в России

            15 апреля 2019, 17:34

            Текст: Анастасия Норина

            Версия для печати

            Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о подписании постановления с изменениями в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи, включая оказание паллиативной помощи и прохождение диспансеризации.

            «Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Назову некоторые: во-первых, человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан», – сказал премьер.

            По его словам, теперь профилактические медосмотры и диспансеризация будут проводиться не только в рабочие часы, но и в вечернее время, а также по субботам. Изменения коснулись и сроков постановки диагноза по онкологическим заболеваниям: сейчас он должен составлять «не более 14 календарных дней с даты назначения исследований», пишет РИА «Новости».

            Медведев добавил, что теперь нуждающиеся в паллиативной помощи будут иметь возможность получить ее в любом российском регионе вне зависимости от того, где он прописан, передает ТАСС.

            Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что речь идет в том числе и о возможности оказания паллиативной помощи на дому. Она отметила, что российские регионы могут на базе государственных аптек изготавливать препараты для детей, которые нуждаются в обезболивании.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............