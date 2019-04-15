Медведев рассказал об изменениях в программе госгарантий бесплатной медпомощи в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о подписании постановления с изменениями в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи, включая оказание паллиативной помощи и прохождение диспансеризации.

«Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Назову некоторые: во-первых, человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан», – сказал премьер.

По его словам, теперь профилактические медосмотры и диспансеризация будут проводиться не только в рабочие часы, но и в вечернее время, а также по субботам. Изменения коснулись и сроков постановки диагноза по онкологическим заболеваниям: сейчас он должен составлять «не более 14 календарных дней с даты назначения исследований», пишет РИА «Новости».

Медведев добавил, что теперь нуждающиеся в паллиативной помощи будут иметь возможность получить ее в любом российском регионе вне зависимости от того, где он прописан, передает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что речь идет в том числе и о возможности оказания паллиативной помощи на дому. Она отметила, что российские регионы могут на базе государственных аптек изготавливать препараты для детей, которые нуждаются в обезболивании.