Задержан глава УК после гибели пенсионера в Обнинске в горячей воде

Tекст: Денис Тельманов

Директор управляющей компании был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели пенсионера, передает РИА «Новости». Как сообщил представитель СУСК РФ по Калужской области, следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного, вопрос о мере пресечения будет решаться в ближайшее время.

СК РФ ранее информировал, что трагедия произошла после того, как из крана вместо теплой воды пошел кипяток. Мужчина получил тяжелые ожоги во время принятия душа и был госпитализирован, однако через 22 дня скончался.

По данным прокуратуры, 75-летний житель Обнинска был доставлен в лечебное учреждение с ожогами, но спасти его не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные СМИ сообщали о массовых жалобах на качество горячей воды в декабре и январе. Глава города Стефан Перевалов отметил, что за этот период лишь один человек обращался к врачам с ожогами.

