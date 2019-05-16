Китай сделал открытие на Луне

Луноход «Юйту-2» подтвердил существование двух типов пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались, сообщают участники миссии.

«Удивительно, но ни «Аполлоны», ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Nature текст сообщения.

Китайский луноход «получил первые данные по ее составу». Он «совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен», где, по данным, предоставленным НАСА, «могли скрываться глубинные породы недр Луны».

«Юйту-2» установил, что в мантии содержатся пироксены и оливины, кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза.

Напомним, китайский космический аппарат «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» осуществил мягкую посадку в кратере Карман 3 января. Опубликовано видео посадки. В середине января «Чанъэ-4» впервые в истории человечества провел биологический эксперимент на поверхности Луны.