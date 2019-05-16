Порошенко и послы G7 встретились на прощание

Состоялась встреча Петра Порошенко, который скоро покинет пост президента Украины, с послами стран G7, сообщают информационные агентства.

Послы призвали нынешнего главу государства «плавно передать власть» избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы страна «продолжила выбранный ею путь реформ», передает РИА «Новости».

Представители G7 поздравили Порошенко с его достижениями. Они обсудили цели, к которым нужно стремиться в будущем.

21 апреля Зеленский с рекордным результатом (73%) одержал победу во втором туре выборов президента Украины.