Трамп выразил уверенность в желании Ирана начать переговоры

Иран вскоре захочет начать переговоры, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил в Twitter, что «уверен» в этом.

Кроме того, по словам Трампа, сообщения СМИ о том, что в его команде возникли разногласия по иранской проблеме, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

При этом президент США подчеркнул, что именно он будет принимать решения, касающиеся политики в отношении Тегерана.