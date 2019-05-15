Врачи рассказали о состоянии разбившейся свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Выпавшей с балкона четвертого этажа одного из отелей чешского горнолыжного курорта Шпиндлерув-Млин свидетельнице по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Екатерине Бобковой предстоит длительное лечение в Факультетской больнице города Градец-Кралове.

«Предстоит длительное лечение. Она госпитализирована с многочисленными травмами, полученными при падении с почти десятиметровой высоты. Ее состояние характеризуется как стабильное», – рассказал заместитель главного врача больницы Зденек Тушл.

По его словам, жизни Бобковой ничего не угрожает, однако она находится в таком состоянии, в котором врачи не могут подпустить к ней даже представителей полиции, передает ТАСС.

Тушл отказался прогнозировать, сколько точно пострадавшая еще будет оставаться в больнице и когда она сможет дать показания о случившейся трагедии.

Напомним, якобы имитировавшая секс с Кокориным в кафе свидетельница выпала с балкона отеля и, по словам источника, находилась в критическом состоянии: врачам пришлось ввести Бобкову в искусственную кому, ей провели несколько операций.

По версии следствия, она вышла на балкон покурить, а позже была обнаружена на земле с многочисленными травмами. Свидетели инцидента отсутствуют, однако следов насильственных действий полиция не обнаружила.