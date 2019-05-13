Скандальная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна в Праге

Екатерина Бобкова, которая якобы имитировала секс с футболистом Александром Кокориным в кафе, находится в коме после падения из окна в Праге, сообщил источник.

Как заявил источник Агентства городских новостей «Москва», Бобкова в Праге «упала из окна», 11 мая ей сделали несколько операций.

«Состояние у нее критическое», – сообщил источник, добавив, что Бобкову «ввели в состояние искусственной комы».

По информации источника, родственники пострадавшей «объявили сбор средств».

Напомним, один из свидетелей по делу о драках с участием Александра Кокорина, его брата и Павла Мамаева сообщил, что в «Кофемании» Бобкова якобы имитировала сексуальную близость с одним из Кокориных. Сама девушка сказала, что не могла испытывать влечение к Кокорину, поскольку является лесбиянкой. Пресненский суд Москвы признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, приговорив их к реальному сроку заключения

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