Чешские полицейские рассказали о падении свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Взгляд
14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
Разделы

Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
Перейти а раздел…

Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасны для России американские С-300

США весьма интересуются российскими зенитно-ракетными комплексамиФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 16 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
            В США предложили способ примирения Москвы и ВашингтонаСША запретили ЕС разрабатывать собственное оружиеНазваны три сценария войны США против ИранаФинляндия решила переманить у России квалифицированных рабочих
            Стало известно о спорах в ЕС из-за выдачи Россией паспортов жителям ДНР и ЛНРПолиция США вторглась в посольство Венесуэлы в ВашингтонеПушков напомнил США о войне в Ираке в связи с новыми военными планамиПрименение самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
            В Чехии сообщили подробности падения из окна девушки, имитировавшей секс с КокоринымГубернатор Куйвашев обратился к противникам и сторонникам строительства храма в ЕкатеринбургеСтало известно об увольнении главы УМВД Белгорода за пьяную ездуРоссиянину грозит в Грузии 14 лет тюрьмы

            Главная тема


            Чем опасны для России американские С-300

            трагедия в Шереметьево


            Действиям спасателей при тушении «Суперджета» дали оценку

            глобальная роль


            Швеция спрогнозировала увеличение российского влияния в мире

            российские фигуристки


            Медведева охарактеризовала Загитову одним словом

            Видео

            разногласия США и Европы


            Эксперт объяснил, почему Помпео отменил визит в Москву

            «Ситуация неприятная»


            Появление в США комплексов С-300ПТ назвали «ударом из-за угла»

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Ошибка экипажа


            Михаил Барабанов: Главный урок катастрофы «Суперджета»

            Мастер троллинга


            Алексей Зензинов: Имя Доренко творило чудеса

            тактика шантажа


            Геворг Мирзаян: Иран нашел эффективную контрстратегию против США

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Чешские полицейские рассказали о падении свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

               14 мая 2019, 11:33
            Фото: instagram.com/katenkapugovka
            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Правоохранительные органы Чехии не нашли следов насильственных действий в отношении выпавшей с балкона россиянки Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил представитель районного отдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц.

            Полицейских вызвали в ночь на субботу в отель курортного города Шпиндлерув-Млин. Проживавшая в номере девушка вышла на балкон покурить и была обнаружена на земле с многочисленными травмами, рассказал Винценц РИА «Новости».

            Девушку отправили в больницу города Градец-Кралове, пояснил представитель полиции.

            «Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила», – заверил он.

            Винценц пояснил, что речь может идти о несчастном случае: девушка могла сесть с сигаретой на перила балкона и не удержаться.

            Он также не стал подтверждать или опровергать сведения о том, что пострадавшей могла быть россиянка Екатерина Бобкова. По данным агентства, Бобкова сейчас лежит в нейрохирургической клинике больницы краевого центра Градец-Кралове. Врачи не разглашают данные о ее состоянии.

            Отмечается, что в ночь на вторник дежурный врач медучреждения Павел Травничек сообщал о том, что Бобкова все еще находится в состоянии искусственной комы.

            В ночь на вторник дежурный врач этой клиники Павел Травничек сообщил РИА Новости, что Бобкова по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.

            Между тем адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что падение свидетельницы не сможет повлиять на апелляцию футболистов.

            «Бобкова дала показания, суд учел их при вынесении приговора. Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях», – пояснил защитник.

            По его словам, суд апелляционной инстанции может учитывать эти показания.

            Ранее СМИ сообщали, что Бобкова выпала из окна в Чехии, после чего ей провели несколько операций.

            Один из свидетелей по делу Кокорина и Мамаева сообщил, что в «Кофемании» Бобкова якобы имитировала сексуальную близость с одним из Кокориных. Сама девушка сказала, что не могла испытывать влечение к Кокорину, поскольку является лесбиянкой.

            Пресненский суд Москвы признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, приговорив их к реальному сроку заключения.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............