Чешские полицейские рассказали о падении свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Правоохранительные органы Чехии не нашли следов насильственных действий в отношении выпавшей с балкона россиянки Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил представитель районного отдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц.

Полицейских вызвали в ночь на субботу в отель курортного города Шпиндлерув-Млин. Проживавшая в номере девушка вышла на балкон покурить и была обнаружена на земле с многочисленными травмами, рассказал Винценц РИА «Новости».

Девушку отправили в больницу города Градец-Кралове, пояснил представитель полиции.

«Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила», – заверил он.

Винценц пояснил, что речь может идти о несчастном случае: девушка могла сесть с сигаретой на перила балкона и не удержаться.

Он также не стал подтверждать или опровергать сведения о том, что пострадавшей могла быть россиянка Екатерина Бобкова. По данным агентства, Бобкова сейчас лежит в нейрохирургической клинике больницы краевого центра Градец-Кралове. Врачи не разглашают данные о ее состоянии.

Отмечается, что в ночь на вторник дежурный врач медучреждения Павел Травничек сообщал о том, что Бобкова все еще находится в состоянии искусственной комы.

В ночь на вторник дежурный врач этой клиники Павел Травничек сообщил РИА Новости, что Бобкова по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.

Между тем адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что падение свидетельницы не сможет повлиять на апелляцию футболистов.

«Бобкова дала показания, суд учел их при вынесении приговора. Ничего существенного там не было, кроме того, что есть на видеозаписях», – пояснил защитник.

По его словам, суд апелляционной инстанции может учитывать эти показания.

Ранее СМИ сообщали, что Бобкова выпала из окна в Чехии, после чего ей провели несколько операций.

Один из свидетелей по делу Кокорина и Мамаева сообщил, что в «Кофемании» Бобкова якобы имитировала сексуальную близость с одним из Кокориных. Сама девушка сказала, что не могла испытывать влечение к Кокорину, поскольку является лесбиянкой.

Пресненский суд Москвы признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, приговорив их к реальному сроку заключения.

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