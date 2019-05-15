Избиение сотрудницы развлекательного центра в Хабаровске сняли на видео

Полиция Хабаровска начала проверку после появления видеозаписи, на которой мужчина избивает сотрудницу развлекательного центра.

Инцидент произошел в парке «Динамо», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД Хабаровского края.

Видеоролик с избиением девушки опубликовал телеканал «Рен ТВ». На кадрах контролер попыталась увести девочку, выбежавшую на батутную площадку. В этот момент к девушке подошел отец ребенка и нанес ей несколько ударов по лицу.

По словам правоохранителей, видео было найдено в ходе мониторинга. Выяснением обстоятельств сейчас занимается участковый уполномоченный. Сообщается, что заявление в полицию от пострадавшей не поступало.

В ноябре прошлого года в северодвинском детдоме сняли на камеру избиение учителем физкультуры учеников за плохие отметки.

Ранее в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после появления видео, на котором учительница школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет ребенка.