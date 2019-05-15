Ручьи окрасились в красный цвет в Подмосковье

Ручьи около деревни Баскачи, расположенной неподалеку от подмосковного города Кашира, окрасились в красный цвет – предположительно, из-за попавших в воду неустановленных химикатов.

Впервые «кровавые реки» местные жители заметили 1 мая. Рядом с ними располагаются источники питьевой воды и пляжи. Кроме того, ручей несет свои воды в Оку, передает «Ридус».

Покрасневшая речка находится в районе санатория «Каширские роднички», где бьет множество источников.

Общественник, председатель Экспертного совета по культуре при молодежном парламенте Госдумы Александр Солонкин рассказал, что воду необычного цвета уже замечали в колодцах жители близлежащих деревень и дачных поселков.

По его словам, пока сведений о пострадавших людях нет, но от якобы присутствующих «химических добавок» в воде умирает речная рыба.

Отмечается, что районная администрация не устанавливала у родников и окских пляжей никаких предупреждающих знаков. Во вторник, 14 мая, каширские активисты отправили воду из ручьев на экспертизу в экологическую службу.

«Результатов анализа мы ждем уже сегодня», – сказал член молодежного парламента.

Также защитники ручьев проинформировали о загрязнении администрацию города, министерство экологии Московской области, МЧС, готовят заявление в прокуратуру.

Источником невыясненного вещества в Кашире считают тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в поселке Новоселки. Активисты заявили, что там «вырыли огромный котлован глубиной около 30 метров и заполнили какой-то неопознанной жидкостью».

Напомним, в минувшем году специалисты управления Росприроднадзора по Тюменской области нашли токсичные компоненты и тяжелые металлы в окрасившейся в красный цвет воде из мелиоративного канала в устье реки Молчанка.

Кроме того, в июле того же года в Норильске в районе парковки Надеждинского металлургического завода прошел «кровавый» дождь.