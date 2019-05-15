Завершены заводские испытания кабриолетов Aurus

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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            Завершены заводские испытания кабриолетов Aurus

            15 мая 2019, 12:34

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus, в этом году планируется начать госиспытания автомашин, заявил заместитель гендиректора НАМИ Сергей Маев.

            «Сейчас машины готовятся к проведению государственных испытаний, они будут завершены в течение этого года, после чего будет принято решение Минобороны о принятии этих машин на снабжение», – сообщил Маев, передает РИА «Новости».

            Вложения в проект «Кортеж» (бренд Aurus) составили 12,4 млрд рублей, ориентировочная стоимость машин будет начинаться от 10 млн рублей.

            Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

            В настоящее время Aurus является основным служебным авто президента Владимира Путина. В мае прошлого года он прибыл на нем на церемонию инаугурации.

            Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.


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