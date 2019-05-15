Завершены заводские испытания кабриолетов Aurus

Завершились заводские испытания парадных кабриолетов Aurus, в этом году планируется начать госиспытания автомашин, заявил заместитель гендиректора НАМИ Сергей Маев.

«Сейчас машины готовятся к проведению государственных испытаний, они будут завершены в течение этого года, после чего будет принято решение Минобороны о принятии этих машин на снабжение», – сообщил Маев, передает РИА «Новости».

Вложения в проект «Кортеж» (бренд Aurus) составили 12,4 млрд рублей, ориентировочная стоимость машин будет начинаться от 10 млн рублей.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал».

В настоящее время Aurus является основным служебным авто президента Владимира Путина. В мае прошлого года он прибыл на нем на церемонию инаугурации.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.