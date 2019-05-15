Создателям «Игры престолов» доверили новый эпизод «Звездных войн»

Компания Walt Disney договорилась с создателями телесериала «Игра престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Уайссом о съемках нового эпизода «Звездных войн», сообщил директор Walt Disney Роберт Айгер.

Выпуск эпизодов новой трилогии «Звездных войн» ожидается в 2022, 2024 и 2026 годах. Бениофф и Уайсс будут работать над фильмом, который должен выйти в 2022 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Variety.

Как заявил Айгер, в Walt Disney решили, что «три года – достаточный срок не только для того, чтобы передохнуть, но и чтобы подготовиться к выпуску следующего фильма».

В декабре 2019 года в российский прокат выйдет девятый эпизод «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Последний сезон «Игры престолов» в России начали показывать с 15 апреля. Последнюю серию сериала можно будет увидеть в ночь на 20 мая.