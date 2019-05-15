Учительницу музыки уволили из-за оскорбления в адрес шестиклассницы

В школе №4 Южно-Сахалинска учительницу музыки уволили после того, как она заявила шестикласснице, что лучше бы та не рождалась, сообщили в администрации областного центра.

Сначала сообщалось, что учительница отстранена «на время проверки». Как заявили в администрации, если информация об оскорблении подтвердится, против педагога примут дисциплинарные меры «вплоть до увольнения за нарушение педагогической этики», передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что с учительницей, которая «употребила в отношении детей нелицеприятные выражения», «расторгнут трудовой договор». Доказательством оскорблений в адрес ученицы стала «аудиозапись, сделанная прямо на занятии».

Напомним, из-за того, что ученица не выучила песню, учительница назвала девочку «дебильной», а также заявила: «Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились».