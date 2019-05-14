Стали известны самые крупные владельцы сельхозземель в России

Самым крупным землевладельцем сельскохозяйственных земель в России стал агрохолдинг «Мираторг», это следует из ежегодного рейтинга крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель консалтинговой компании BEFL.

Общая площадь владений холдинга в 2018 году достигла 1 млн гектар, передает РБК со ссылкой на рейтинг. Отмечается, что общая площадь сельхозземель не меняется, но растут объемы земельного банка, который принадлежит юрлицам.

Среди других крупных землевладельцев оказалась группа «Продимекс» с 865 тыс. гектар, «Русагро» (650 тыс. гектар), «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (649 тыс. гектар) и «ЭкоНива-АПК» (504 тыс. гектар).

По мнению экспертов BEFL, в 2019 году ожидаются слияния крупных компаний.

«За прошедшие несколько месяцев был объявлен ряд предварительных договоренностей крупных холдингов, которые, возможно, завершатся слиянием. В частности, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро», а также о соглашении между Sucden и ГК «Трио», – сообщили аналитики.