Зеленский назвал девизом Рады аббревиатуру ВРУ

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский напомнил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий обещал 14 мая точно назначить дату инаугурации, однако не исполнил этого обещания.

Зеленский в своем Facebook опубликовал цитату Парубия, который заявлял, что дата инаугурации будет точно назначена 14 мая. Это заявление избранный президентом Украины шоумен назвал «ложью мелких мошенников».

«Верховная рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы. Сделаем их вместе!» – написал Зеленский.

Во вторник у Верховной рады в Киеве собрались несколько десятков активистов, требующих от парламента назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая.

Ранее новоизбранный президент предположил провести инаугурацию 19 мая, но депутаты Рады настаивали на 28 мая. По закону инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

В Раду внесены проекты постановлений об инаугурации 19 мая и инаугурации 28 мая.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленского не пускают в президентское кресло.