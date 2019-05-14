У Рады начались митинги из-за инаугурации Зеленского

У Верховной рады в Киеве собрались несколько десятков активистов, которые требуют от парламента назначить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Митингующие разместились на площади перед зданием парламента. Они требуют назначить инаугурацию на 19 мая, передает РИА «Новости».

«Мы никуда не уйдем, пока народные избранники не определят дату инаугурации 19 мая», – выступил один из митингующих.

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Между тем, депутат Рады от фракции большинства «Народный фронт» Андрей Тетерук внес проект постановления о проведении инаугурации Зеленского на 28 мая.

«Вместе с коллегами зарегистрировал проект постановления Верховной рады Украины 10270-7 «О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по поводу присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины» 28 мая 2019 года», – написал Тетерук в Facebook.

Ранее новоизбранный президент предположил провести инаугурацию 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже внефракционный депутат Рады Виктор Балога заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

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