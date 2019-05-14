ЭИСИ обнародовал новый мониторинг лучших практик регионального управления

«Победитель, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер с его «технологией разворота». Текслер демонстрирует очень ответственный и серьезный подход, позволяет держать в тонусе региональную власть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя подготовленный ЭИСИ мониторинг региональных практик.

«Результат минувшей недели – очень наглядный и очень показательный», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Так он прокомментировал выводы, сделанные в свежем Мониторинге региональных практик (за 29 апреля – 12 мая), подготовленном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Мониторинг региональных практик направлен на изучение инициатив, которые позволяли бы повышать эффективность региональной власти. Критерии: охват, значимость масштаб. Экспертная оценка, каждую неделю определяется топ из пяти лучших практик», – пояснил методику Потуремский.

В мониторинге «на первом месте стоят проекты, связанные с повышением эффективности региональной власти». «Вторая позиция – это все, что связано с социальным блоком - помощь социально незащищенным группам населения и здравоохранение», – отметил Потуремский.

В нынешнем мониторинге на первом месте оказался врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер с его «технологией разворота». Поясним: когда журналисты только отправились в первую поездку с врио главы Челябинской области, то выяснилось – никто достоверно не знает, куда направится кортеж. Помимо этого глава Челябинской области мог на ходу изменить план: например, попросить остановить служебное авто рядом с каким-нибудь объектом, пройтись пешком, спуститься в подземный переход и т.п. 4 апреля на первой пресс-конференции руководителю области рассказали, что в СМИ появилось выражение «разворот Текслера».

«С одной стороны на грани популизма, простите. А с другой - очень ответственный и серьезный подход, потому что позволяет держать в тонусе региональную власть», – отмечает Потуремский.

«Для временно исполняющего обязанности губернатора это очень серьезный вызов, потому что есть некая жесткая логика в этом проекте и обмануть ожидания невозможно, – продолжает эксперт. – Поэтому заезжая в какую-то точку, безусловно придется принимать решения, какими бы трудными и каким бы неожиданными они не оказались. В этом смысле, взять за это ответственность и показать готовность на самом деле решать проблемы, на мой взгляд заслуживают первого места в топе минувшей недели».

Добавим, что также в мониторинге содержались: рейтинг мэров и глав районов Башкирии, оценки профилактической акции «Здоровье» в Сахалинской области, мнение экспертах о госуслугах на дому для ветеранов (которые со 2 мая начали оказывать через столичные центры «Мои документы»), и об общественном контроле госзакупок в Забайкальском крае.