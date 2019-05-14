Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины

Российский актер Никита Панфилов не намерен посещать Крым, так как снимается в украинском телесериале.

Панфилов отметил, что планирует сниматься в продолжении украинского телесериала «Пес». Визит в Крым может помешать этому, передает телеканал «Звезда».

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», – сказал актер.

При этом он добавил, что на полуостров его совсем «не тянет».

Никита Панфилов стал известным после съемок в сериалах «Победители», «Пес», «Сладкая жизнь» и «Мажор», а также в фильмах «Салют-7» и «Духless».

Ранее российской телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Россию из-за посещения Крыма. Также СБУ запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) въезд на Украину.

Всего черный список украинского Министерства культуры насчитывает около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей.