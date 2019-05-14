Twitter передавала данные пользователей рекламному партнеру

Соцсеть Twitter случайно собирала и передавала третьей стороне данные о местоположении некоторых пользователей iOS-приложения.

Как сообщается официальном сайте Twitter, соцсеть «случайно собирала данные о местоположении пользователей iOS и обменивалась ими с одним из доверенных партнеров».

В частности, если пользователь имел более одной учетной записи в приложении Twitter для iOS и активировал функцию точного местоположения в одной из них, соцсеть могла собрать данные о его геолокации, даже когда использовались другие аккаунты на том же устройстве, сообщает «Ридус».

Компания заверяет, что «доверенному партнеру» не досталось уникальных идентификаторов пользователей, которые могли бы связать людей и их данные: в Twitter предприняли «технические меры, чтобы «размыть» передаваемые данные, чтобы они были не более точными, чем почтовый индекс или город».

«Мы исправили эту проблему и прилагаем все усилия, чтобы она не повторилась. Мы также общались с людьми, чьи аккаунты были затронуты, и сообщили им, что ошибка исправлена. Мы приглашаем вас проверить настройки конфиденциальности, чтобы убедиться, что вы делитесь с нами только теми данными, которыми хотите», – отметили представители компании.

Вместе с тем в Twitter не комментируют масштаб утечки.