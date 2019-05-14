Стала известна судьба медали Кокорина

Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, когда нападающий Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу.

«Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл (передавать медаль родственникам)? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет», – заявил президент петербургского клуба Александр Медведев, предает «Спорт Экспресс».

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2019 года, президент клуба также прокомментировал возможность продления контракта с футболистом.

«Давайте дождемся окончания судебных разбирательств», – предложил Медведев.

Напомним, 4 мая футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Кокорин провел за «Зенит» в этом сезоне три игры в Российской премьер-лиге.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, приговорив их к реальному сроку заключения: игрок «Зенита» приговорен к 1,5 годам колонии общего режима, а футболист «Краснодара» – к году и пяти месяцам.

Газета ВЗГЛЯД писала о значении приговора Кокорину и Мамаеву для национальной элиты.

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