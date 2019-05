Google уличили в продвижении либеральных СМИ в топ новостей

Корпорация Google продвигает в топ новостей либеральные СМИ, которые занимают почти две трети новостной выдачи поисковика, говорится в исследовании Северо-Западного университета США.

Больше всего показов в топе у CNN (10,9%), The New York Times (6,5%) и The Washington Post (5,5%). Всего либеральные СМИ занимают более 60% новостной выдачи поисковика. В первой десятке также находятся такие порталы, как Fox News, Би-би-си, USA Today, The Guardian, сообщает RT.

