Украина за месяц выпустила всего 79 легковых автомобилей

Украинские автопроизводители в апреле произвели всего 79 легковых автомобилей, что на 87% ниже апрельских показателей 2018 года, сообщил Укравтопром.

В целом автопроизводство на Украине по сравнению с апрелем прошлого года упало на 80%, говорится на сайте организации.

Отмечается, что вся статистика по выпуску легковых автомобилей была сформирована лишь крупноузловой сборкой на закарпатском «Еврокаре». В сегменте грузовых машин был выпущен всего один автомобиль, и это на 83% меньше прошлогодних показателей. Уточняется, что при подсчете не были учтены показатели «АвтоКрАЗа», который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года. Вместе с тем выпуск автобусов увеличился до 59 единиц, что на всего на пять штук больше, чем годом ранее.

Всего с начала года Украина изготовила 1880 единиц автотранспортных средств – на 31,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них легковых автомобилей было выпущено 1587 единиц, коммерческих – 15 единиц и автобусов – 278 единиц.

Ранее сообщалось, что автомобильное производство на Украине за 10 лет упало в 90 раз.