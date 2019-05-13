Украина и Британия провели военную тренировку в Черном море

Ракетный катер «Прилуки» ВМС Украины провел ряд тренировок в акватории Черного моря с британским кораблем Echo, сообщила пресс-служба Генштаба ВС Украины.

Во время совместной тренировки военные суда выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки со связью в соответствии со стандартами НАТО, сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

К совместным тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады Ми-14, который выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок. Также вместе с кораблями вертолет отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции.

В Генштабе отметили, что каждый визит кораблей НАТО в Одессу, дает дополнительные знания и совершенствование навыков взаимодействия Украины с иностранными коллегами.

«Подобные учения являются очередным шагом на пути углубления сотрудничества флотов двух стран и повышением уровня совместимости», – заключили представители ВСУ.

Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу 6 мая. Также в конце апреля в акваторию Черного моря вошел еще один разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo.

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