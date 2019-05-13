Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о желании Доренко быть кремированным

Тело главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, кремируют, как этого хотел журналист, сообщил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

«Сейчас стало ясно совершенно, что кремация – это его личное желание. Супруга рассказала об этом, есть текст – в общем, все об этом свидетельствует, он неоднократно это говорил: о том, что часть пепла захоронить, часть в Крыму развеять (Доренко родился в Керчи) и так далее... Поэтому, наверное, кремация», – сказал Мамонтов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Доренко несколько раз проходил обследования сердца и знал о том, что у него аневризма аорты.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.