Вдова Доренко рассказала о проблемах с сердцем мужа

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия сообщила, что ее супруг несколько раз проходил обследования сердца и знал о том, что у него аневризма аорты.

В эфире радио «Говорит Москва» она сообщила, что Доренко проходил ультразвуковое обследование сердца 4 июня 2016 года, после которого ему был поставлен диагноз «аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией первой степени».

«8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалось. Через год он снова делал УЗИ для контроля», – приводит ее слова «Интерфакс».

«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию», – добавила Юлия.

Документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко, опубликованы на сайте радиостанции.

Ранее в воскресенье генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов также сообщал, что Доренко знал о своем диагнозе, который привел к смертельному исходу.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.

Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище не состоится.