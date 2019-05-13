Захарова сочинила анекдот о праздновании Дня Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на недовольство ряда публичных персон и блогеров в связи с тем, что детей на 9 Мая одевали в военную форму по случаю празднования Дня Победы.

«Начиталась я за праздники ленты. И представила. Приходит мальчик на новогоднюю елку в костюме красноармейца времен ВОВ, а тут мушкетер, пират и гусар его и спрашивают: «Мишка, а ты милитарист или кощунник?» – написала Захарова в Facebook.

В минувшие выходные в блогах разгорелись жаркие споры на тему того, можно ли наряжать детей в военную форму в День Победы. Противники детской военной формы, как отметил журналист ВГТРК Андрей Медведев, утверждают, что «в приличных странах такого не встретишь», потому что «там люди умные, войну не любят».

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«Но вот стоит, скажем, на Amazon (интернет-магазин со штаб-квартирой в США – прим. ВЗГЛЯД) набрать military uniform for kids (с англ. «военная форма для детей» – прим. ВЗГЛЯД) и пожалуйста – огромный выбор. Более того, в описании говорится, что форма для детей – это очень хорошо, потому что они любят носить форму своих героев. И форму морской пехоты, летчиков, моряков дети в США носят на праздники, судя по фото и видео, с гордостью», – подчеркнул Медведев.

«Но, полагаю, что наши переживающие сограждане и тут найдут объяснение. Что-нибудь вроде «ну это же совсем другое дело, другая страна и правильная армия». Или промолчат. Потому что форма для детей это лишь повод в очередной раз поплевать в русскую историю и Россию в целом», – заключил он.

С критикой военной формы на детях перед Днем Победы выступал, в частности, актер Максим Виторган.