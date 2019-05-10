Виторган пояснил слова «нам нечего праздновать» о Дне Победы

Актер Максим Виторган возмутился тем, что его слова о Дне Победы восприняли как неуважение к ветеранам.

Его рассердило то, что множество СМИ вырвало из контекста слова «нам праздновать нечего». Такую подачу материала Виторган назвал «сознательной мерзостью».

В Instagram он предложил прочитать первоначальное сообщение, чтобы убедиться в отсутствии там «какого-то неуважительного отношения» к пережившим войну.

«В частности цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (послепослевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ветеранами», – заявил Виторган.

Он отметил, что ему нравится акция «Бессмертный полк», но не нравятся парад и «все разновидности «можем повторить», военная форма на детях, а также «когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет по площадям «Калинку». Также Виторгану кажется «пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу».

В своем первом сообщении, вызвавшем критику, Виторган заявил: «Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего».

Он считает, что «для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им». Виторган призвал помнить «правду о них» и «не дать повториться» трагедии.

«Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками», – заявил он.

Позднее Виторган пояснил, что День тишины – это не «игнорирование, замалчивание или забвение», а «ближе, например, к израильскому дню жертв холокоста», когда «вся страна буквально замирает», «останавливаются машины и люди на улицах».

«Останавливаются и вспоминают, и думают», – заявил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все шествия и парады в честь Дня Победы организуют не для того, чтобы «побряцать оружием и кого-то попугать», это делают в честь победителей.

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