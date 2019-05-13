Роструд напомнил о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные в этом году ждут россиян только в ноябре, сообщили в пресс-службе Роструда.

По случаю Дня народного единства праздничными днями станут 2-4 ноября, передает РИА «Новости».

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», – пояснили в Роструде.

При этом по случаю празднования Дня России выходным будет только 12 июня.

Ранее Минтруд подготовил предложения по переносу выходных дней в 2020 году, согласно которому россиян ожидают длинные майские праздники.

Также были названы лайфхаки для возвращения в рабочий ритм после праздников.