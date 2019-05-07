Составлен график выходных и праздничных дней на 2020 год

Минтруд подготовил предложения по переносу выходных дней в 2020 году, согласно которому россиян ожидают длинные майские праздники, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пояснили в министерстве, передает РИА «Новости».

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году», – сказали в министерстве.

Так как в 2020 году несколько праздников совпадают с выходными днями, то ведомство предложило перенести их празднование на будние дни.

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», – отметили там.

После всех запланированных переносов россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.