В Ливане участники протестов заблокировали здание Центробанка

В Бейруте участники протестов, выступающие против намерения властей Ливана сократить пенсии бывшим военным, заблокировали входы в здание Центрального банка Ливана (Banque du Liban), объявив о проведении сидячей забастовки, сообщает Reuters.

По словам очевидцев, около сотни отставных военных заблокировали входы в здание Центробанка Ливана, передает ТАСС.

Участники протестов пообещали не пропускать сотрудников банка на работу до тех пор, пока их требование не будет выполнено.

На прошлой неделе премьер-министр Ливана Саад Харири выступил с угрозами в адрес участников забастовок против намерений Бейрута сократить заработную плату и пенсии госслужащим ради получения кредитов от Всемирного банка.

Напомним, в апреле прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в специальном заявлении похвалил правительство Ливана за готовность бороться с Ираном и ливанским движением «Хезболла», сражающимся в Сирии на стороне Дамаска.