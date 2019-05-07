Премьер Ливана выступил с угрозами в адрес участников забастовок

Премьер-министр Ливана Саад Харири пригрозил мерами административного воздействия госслужащим, принимающим участие в забастовках против намерений Бейрута сократить заработную плату и пенсии ради получения кредитов от Всемирного банка.

Харири напомнил, что «закон запрещает госслужащим участвовать в забастовках и подстрекать к ним», передает ТАСС.

«Нельзя допустить, чтобы в результате акций социального протеста была парализована работа государственных институтов», – заявил премьер Ливана, слова которого приводит британский таблоид Daily Star.

Профсоюзы начали проводить забастовки после появившихся на прошлой неделе сообщений о намерениях властей Ливана сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора. В понедельник к протестующим присоединились служащие центробанка Ливана. В результате Бейрутская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями до особого уведомления.

Причиной непопулярных мер, на которые собрались пойти власти Ливана, стали выдвинутые Всемирным банком жесткие условия по предоставлению кредитов на 11 млрд долларов.

При этом Харири утверждает, что Ливану не грозит банкротство, несмотря на государственный долг почти в 90 млрд долларов.

Напомним, в апреле прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в специальном заявлении похвалил правительство Ливана за готовность бороться с Ираном и ливанским движением «Хезболла», сражающимся в Сирии на стороне Дамаска.