К убийце адвоката «бойцов ГРУ» пришли в украинское СИЗО с угрозами

После публикации интервью в газете ВЗГЛЯД Артем Яковенко, который обвиняется военной прокуратурой Украины и СБУ в убийстве адвоката Юрия Грабовского, начал получать угрозы – от него требуют отказаться от показаний.

Насколько известно газете «ВЗГЛЯД», после резонансной публикации Яковенко в украинском СИЗО посетили два сотрудника военной прокуратуры и майор СБУ. Последнего Яковенко опознал как Александра Покалада, который курировал его деятельность по Грабовскому. Сотрудники правоохранительных органов приехали в СИЗО с видеокамерами и требовали отказаться от интервью.

Еще один из офицеров недвусмысленно провел ребром ладони по горлу, глядя на Яковенко, рассказал подозреваемый.

Адвокат Панченко, который сейчас «защищает» интересы Яковенко, но которому тот не верит и называет его «наймитом СБУ», по сведениям источников газеты ВЗГЛЯД, уже сделал несколько угроз в адрес юристов, которые хотели бы заняться этим неоднозначным делом.

«Вы хотите по граблям скакать, я вам эту устрою», – заявлял Панченко в приватных беседах.

Отметим, что в распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД есть аудиозапись, фотоматериалы и другие документы, которые однозначно подтверждают слова Яковенко.

Напомним, Яковенко в интервью газете ВЗГЛЯД сообщил, что не убивал, а только помогал СБУ – выманил Грабовского на съемную квартиру и связал.

Яковенко обвиняют в убийстве Грабовского, который защищал интересы россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, якобы являющихся офицерами ГРУ.